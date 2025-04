Reproduçao TV Globo Renata Saldanha no 'BBB 25'

Renata Saldanha foi coroada como campeã do "Big Brother Brasil 2025" nesta terça-feira (22). A bailarina recebeu mais de metade da preferência dos espectadores (51,90%), em uma disputa contra Guilherme Albuquerque e J oão Pedro Siqueira, que tiveram, respectivamente, 43,38% e 4,72% dos votos do público.

Durante o último discurso do programa, o apresentador Tadeu Schmidt citou aspectos da trajetória de cada finalista desta temporada. "Chegou a hora! Quando eu terminar, conheceremos o grande campeão do BBB 25. Lá se foram 100 dias. É uma vida, não é?", começou.

"Não entraram só. Entraram em duplas, trouxeram dinâmicas totalmente diferentes. Chegam à grande final o genro que veio com a sogra, o gêmeo que veio com o irmão, a amiga que veio com a amiga alma gêmea. Nesses 100 dias, 12 duplas escreveram uma história única", acrescentou.





"O Guilherme já entrou no programa pelo voto popular e veio para acabar com essa história de que relação com sogra é ruim. Ele é um amigão que todo mundo gosta de ter por perto. João Pedro está vivendo outra experiência inédita, que é ficar longe do irmão, de quem nunca se separou desde a barriga da mãe. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender", prosseguiu o ex-apresentador do "Fantástico.

"Renata, você fez tudo, absolutamente tudo que poderia pedir de alguém que vai para uma dinâmica como a vitrine do Seu Fifi. Você ouviu as informações, absorveu e trouxe. A bailarina voltou com tudo, mas está acostumada a fazer isso, né? Quem olha para essa menina e hoje é exemplo de como lutar por uma vida melhor. Até o BBB, seu público era só sua família e amigos, agora é o Brasil... Seus passos entraram para a história, sabe por quê? Porque você é a campeã do 'BBB 25'.", finalizou.

Confira o momento em que Renata é anunciada como campeã:

🚨 DISCURSO COMPLETO: Confira o momento do Tadeu coroando a Renata como a Grande Campeã do #BBB25! #RedeBBB #FinalBBB25 pic.twitter.com/zaTr6ckruq — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 23, 2025