Não foi apenas a revelação da bissexualidade de Vinícius que movimentou a madrugada desta quinta-feira (10) no "Big Brother Brasil 2025". Uma situação inusitada protagonizada pelo novo casal do programa de convivência da Rede Globo, Maike e Renata, também repercutiu entre os espectadores.



Na ocasião, eles estavam juntos e o brother tentava beijar a sister . Em determinado momento da festa, ele puxou os cabelos da bailarina e seguia na tentativa de beijá-la. "É sua chance", iniciou ele, durante as celebrações.





"Chance do quê?", questionou ela. Em seguida, Maike puxou as madeixas dela. "Para. Para. É sério. Para", pediu a loira. "Para! Eu já disse para você parar", enfatizou. A produção do reality dirigido por Rodrigo Dourado resolveu intervir e advertiu o competidor.

Confira o momento:

Esse Maike é bem babaca, né? Puxou o cabelo da Renata, ela disse pra ele parar inúmeras vezes, até que ele teve que TOMAR CHAMADA DA PRODUÇÃO pra parar. Típico de cara babaca mesmo. Imagina votar pra uma merda dessas ficar? Mico! #BBB25 #ForaMaike pic.twitter.com/AFSN7L6HoR— thiago (@httpsrealitys) April 10, 2025





Ao receber a advertência, ele se desculpou. O "Big Brother Brasil 2025" se despede da grade da Globo no dia 22 de abril. Apresentada por Tadeu Schmidt, esta é a primeira edição sem a direção de Boninho, que saiu da Rede Globo e agora emplacará trabalhos no SBT.