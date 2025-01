Reprodução Globoplay - 23.1.2025 Vinícius e Aline; Aline dança com Diogo

A madrugada desta quinta-feira (23) foi agitada para os brothers e sisters do "Big Brother Brasil 2025". Aline e Diogo se aproximaram e dançaram juntos várias vezes, o que aumentou a torcida dos espectadores por um possível romance entre os participantes. Vinícius, contudo, 'proibiu' a dupla de beijar o ator.







"Está só mantendo o fogo, viu? Só uma semana nessa casa", começou o baiano. "Não posso dar um beijinho?", questionou a líder. "Não, lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para ferrar o nosso plano", rebateu o competidor do grupo Pipoca.





Vinícius ainda aconselhou Aline a conversar mais com Diogo, enfatizando que ele voltou do último paredão e ressaltando que a programação da semana terá mais dinâmicas, como uma festa que ocorrerá na próxima sexta-feira (24). Antes disso, nesta quinta-feira (23), os participantes se enfrentam na Prova do Líder.





"Esse homem vai ficar aqui até terça-feira que vem, se não for embora. Dá tempo. Na festa de sexta-feira ainda. Daqui a dois dias, é o tempo de ir conversando mais", pediu Vinícius.





Após a conversa entre a dupla, Renata questionou se Aline queria beijar Diogo. A baiana declarou: "Quero, mas acho que hoje, não. Primeiro dia que rolou um clima". "Vou esperar a próxima festa", finalizou.

Assista:

Hoje a Aline e Diogo tem a câmera só para eles e outra pro Vinícius kkk #BBBB25 pic.twitter.com/4OBoauEili — SOU EU NO REALITY (@soueunoreality2) January 23, 2025





Não sei se Vinícius tá com ciúme da Aline ou do Diogo kkk #BBBB25 pic.twitter.com/9jUzopWcMj — SOU EU NO REALITY (@soueunoreality2) January 23, 2025