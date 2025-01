Reprodução/Globo Gil do Vigor

Conhecido por uma passagem intensa e repleta de desavenças no "Big Brother Brasil 2021", o economista Gil do Vigor abriu o jogo sobre os conflitos entre os confinados. O ex-BBB afirmou que quer ver briga na atual temporada do programa, a vigésima quinta edição, comandada por Tadeu Schmidt.







"Começa ter a faísca do entretenimento, aí a internet começa: 'Tem que tirar, eliminar'. Gente, deixa o povo acontecer, as brigas acontecerem. A gente quer o queê? Ver briga. Se não passar do ponto, se não for nada de errado, deixa acontecer", argumentou ele, durante participação no "Mesacast BBB", na última terça-feira (14).





"O sentimento que eu tenho é que, na verdade, a internet não quer o entretenimento, quer é uma pessoa para cancelar. E é isso o que acontece", acrescentou ele, em referência ao cancelamento virtual que alguns participantes enfrentam após discussões no reality de convivência.





O ex-BBB também pontuou que, dentro do "BBB", as percepções são diferentes, tendo em vista que os brothers e sisters não têm contato com o mundo externo e dependem das informações que percebem ao decorrer dos dias. "Realmente é um jogo. Por mais que você assista, é muito intenso para quem está lá", frisou.



Assista: