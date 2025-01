Paulo Belote/Divulgação Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB'

O Big Brother Brasil 25 estreia nesta segunda-feira (13) com uma série de inovações que prometem deixar o jogo ainda mais imprevisível. Com duplas formadas por amigos, familiares e casais, a dinâmica da edição será marcada pela colaboração, mas também pela competição intensa, onde cada decisão poderá mudar os rumos da competição.





Entrada com caravana e prova na estreia

Logo no início, o público acompanhará uma entrada cheia de emoção, com os participantes chegando à casa em uma caravana, revivendo a tradição das primeiras edições do programa. Mas a competição começa forte: assim que pisarem no gramado, os brothers e sisters enfrentarão uma prova que definirá a divisão entre os grupos VIP e Xepa.

O desafio testa a sintonia das duplas, que precisam responder corretamente questões sobre seus parceiros. As duplas que acertarem mais perguntas garantem um lugar no VIP, enquanto os erros os levam à Xepa. Durante o programa, as duplas serão constantemente testadas para medir sua sintonia, com desafios que podem trazer benefícios para as que melhor se saírem.

A votação do público: última vaga no elenco

Além das 11 duplas já confirmadas, uma última vaga será decidida pelo público. Três duplas estão na disputa: Cleber e Joseane (mãe e filho), Paula e Nicole (mãe e filha), e Guilherme e Joselma (genro e sogra). A dupla vencedora terá a vantagem de começar o jogo com imunidade na primeira semana, escapando do primeiro Paredão.

Novidades no confinamento e prova do Líder

A casa do BBB 25 está repleta de referências à história da TV Globo, com ambientes inspirados em novelas e programas icônicos. No que diz respeito às provas, o Big Brother também inova, com a disputa pela liderança mantendo sua importância, mas com um novo nível de conforto para quem conquista a coroa: o novo Apartamento do Líder oferece uma cozinha privativa e outros luxos.

Premiação milionária e "Show de Quarta"

A edição de 2025 também traz uma premiação que bate recordes: o prêmio final é de R$ 3 milhões, com o total de premiações somando mais de R$ 6 milhões. Além disso, as quartas-feiras terão uma programação especial, com artistas convidados que poderão trazer um acompanhante para acompanhar suas apresentações, ampliando a conexão entre os participantes e o público.