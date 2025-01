Reprodução: Lucas Pasin/Instagram Público aguarda a ida dos participantes para a casa mais vigiada do Brasil

É hoje! Os fãs do Big Brother Brasil já estão a postos no hotel dos confinados. Ao longo do dia, os participantes serão levados de carro à casa do reality. Toda a caravana será gravada e terá transmissão na programação da Globo.



A caravana do BBB 25 será registrada e, durante a programação desta segunda-feira (13), será transmitida. De acordo com informações do jornalista Rick Souza, a entrada televisionada dos integrantes do reality iniciará por volta das 15h, no 2º intervalo de Cabocla .

Com o decorrer da tarde, as seguintes aparições do brothers indo à casa do programa devem acontecer em intervalos da Sessão da Tarde , Tieta , Garota do Momento e Volta por Cima .

🚨VEJA: Os carros que vão levar os brothers para a casa do #BBB25 já chegaram no local.

pic.twitter.com/NVt6r7fAvq — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 13, 2025

Nas redes sociais, os internautas vibram pela estreia do reality. Em um vídeo, os fãs que acompanham a caravana gritam o nome do programa e batem palmas para ver o elenco que forma a 25ª edição.

A galera tá animada para ver os brothers. #BBB25 pic.twitter.com/eZk2PDrqEW — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 13, 2025

Nesta segunda-feira (13), depois de Mania de Você , o BBB 25 estreia na programação da TV Globo. Para comemorar os 25 anos do reality, a atração será recheada de novidades, entre elas a entrada dos participantes em duplas. Tanto os Pipocas, anônimos, quanto os Camarotes, famosos, irão jogar com seus respectivos pares.