A contagem regressiva para o início do Big Brother Brasil 25 está a todo vapor! Em poucos dias, os novos participantes entrarão na casa mais vigiada do Brasil, prontos para competir pelo cobiçado prêmio milionário. Antes disso, cada dupla registrou sua última selfie, marcando o início dessa jornada inesquecível.

O BBB 25 promete emoções em dobro. Este ano, o reality contará com 12 duplas, divididas entre os grupos Camarote e Pipoca. Além disso, outras três duplas estão na disputa pela última vaga, dependendo da votação do público. O resultado será anunciado na segunda-feira (13), ao vivo.





Confira abaixo os participantes já confirmados e suas últimas selfies antes de embarcar nessa aventura:

Diego Hypolito e Daniele Hypolito(irmãos): Os medalhistas olímpicos prometem trazer disciplina e garra para o jogo.

Gracyanne Barbosa e Giovanna(irmãs): Conhecidas por sua rotina fitness, prometem energia e determinação.

Vitória Strada e Mateus(amigos): A atriz e ele garantem estratégia.

Aline e Vinícius(amigos): A dupla já cativa pela amizade cheia de cumplicidade.

Arleane e Marcelo(casal): Unidos na vida e agora no jogo, eles querem mostrar que o amor é uma força.

Thamiris e Camilla(irmãs): O laço entre elas será um diferencial na disputa.

Diogo Almeida e Vilma(filho e mãe): Trazendo experiência de vida e juventude, eles são uma combinação única.

Edilberto e Raissa(pai e filha): Representam a força da conexão familiar.

Renata e Eva(amigas): A dupla garante leveza e bom humor.

João Pedro e João Gabriel(irmãos): Jovens e cheios de energia, prometem movimentar a casa.

Maike e Gabriel(amigos): A parceria deles é um exemplo de sintonia e amizade genuína.

Enquanto os participantes confirmados já estão com suas malas prontas, a última dupla ainda depende do voto popular. Em disputa pela chance de entrar na casa estão: Cleber e Joseane, Guilherme e Joselma e Nicole e Paula. A votação está aberta e será encerrada pouco antes do anúncio ao vivo, marcado para segunda-feira.