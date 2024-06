Reprodução Davi Brito é enganado pela irmã de Deolane e web reage: 'Ridículo'

Climão! O campeão do "BBB 24", Davi Brito, foi enganado pela influenciadora Dayanne Bezerra nesta quinta-feira (6). O caso aconteceu durante o evento "São João da Thay" e deixou internautas revoltados com o comportamento da irmã de Deolane Bezerra.

Através dos Stories, a advogada filmou Davi e pediu para o baiano mandar uma mensagem para a mãe, Solange Bezerra, alegando que a matriarca era fã dele.

Acontece que Davi foi enganado, uma vez que Solange Bezerra torceu contra ele publicamente durante o Big Brother Brasil. Nas redes sociais, a mãe das advogadas coleciona publicações em que critica a participação do ex-motorista de aplicativo.

PEGADINHA! Irmã de Deolane, Dayane Bezerra, debocha de Davi e faz o brother gravar vídeo mandando beijo para sua mãe e afirma que Solange Bezerra é fã do ex-BBB.



A mãe dela não suporta o campeão do BBB 24.



pic.twitter.com/X9GlPzgMRE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 7, 2024

Ao que parece, Dayanne Bezerra tentou trollar Davi Brito, ao mesmo tempo que provocava a mãe. O vídeo foi compartilhado no Instagram e viralizou nas páginas de fofoca, provocando reações dos internautas.

"Está atitude dela diz mais sobre ela do que dele", refletiu uma usuária da rede de Zuckerberg. "Isso é tão desconfortável, ninguém é palhaço para passar por isso", comentou outra. "Achei desnecessário e de extrema deselegância, e olha que nem gosto do Davi", escreveu uma terceira. "Ridículo fazer isso com ele", adicionou outra.

