Reprodução/Instagram Mani Rego fala que está bem e agradece orações e apoio

Em um vídeo postado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (26), Mani Rego, ex de Davi, campeão do BBB 24, atualizou os fãs sobre seu estado emocional, após o término conturbado do relacionamento.



"Passando aqui para agradecer o carinho e as orações, além de informar que estou bem. Todo dia recebo mensagem de carinho e apoio. Obrigada de coração", disse Mani. "A verdade vai prevalecer sempre. Agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui. Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Foi um momento muito difícil, desde o começo. Mas eu acredito em um Deus que nos guia e nos protege".

A irmã de Mani, Fabiana, também se manifestou e ressaltou o apoio das mulheres. "Essa mensagem de amor feminino e empatia com todas nós. A gente sabe do trabalho maravilhoso que a gente fez durante todo esse tempo nas redes sociais e a gente vai permanecer assim, com carinho, respeito ao nosso público, força e união. Estamos aqui por vocês que sempre nos apoiaram desde o dia sete de janeiro com zero seguidores. Hoje a gente está com mais de seis milhões e aqui em respeito a todos vocês, mulheres guerreiras e fortes. Contamos com seu apoio. Vocês que fortalecem a gente", disse Fabiana.

"A gente tem buscado todos os dias retornar, mas retornar com verdade. Eu e a minha irmã sabemos o que fizemos e somos. A gente respeita muito em vocês. Paramos para recarregar as energias e nos curarmos", declarou Fabiana.

