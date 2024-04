Reprodução/Instagram Davi e Mani





O vencedor do "Big Brother Brasil 2024" Davi Brito apareceu nas redes sociais neste domingo (21) para pedir perdão a Mani Rego após as polêmicas envolvendo o fim do seu relacionamento. No último sábado (20), ela alterou a bio de seu perfil no Instagram, retirando o status de "esposa de Davi", além de deixar de seguir o campeão . O casal estava junto há cerca de um ano e meio.

O baiano publicou a foto de uma praia em seu perfil do Instagram e fez um textão na legenda dedicado à Mani. Ele começou dizendo que tudo isso é uma "loucura".





"Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo."

Em seguida, o novo milionário diz que reconhece o esforço feito por ela durante os dias em que esteve confinado no reality show. "Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe".

E finalizou: "Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você."

