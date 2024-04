Reprodução/Instagram - 21.4.2024 Mani Reggo

Mani Reggo , ex namorada de Davi, do BBB 24, está retomando a rotina de trabalho na barraca de lanches, após conturbado fim de relacionamento com o campeão do reality show da TV Globo.

"Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria", disse a empreendedora em vídeo publicado nesta segunda-feira (22).

Após confirmar o final do relacionamente em sua rede social, Mani passou a receber o apoio dos fãs e de nomes famosos, como Gil do Vigor e Carolina Dieckmann, que apoiavam Davi durante o BBB 24. No entanto, ela vem recebendo críticas de internautas que apontam que ela estaria "se aproveitando" da situação para se promover, devido ao envolvimento com o empresário Fritz Paixão.

