Ana Maria Braga analisa relacionamento de Davi e Mani Rego

Nesta segunda-feira (22), Ana Maria Braga repercutiu os últimos acontecimentos no relacionamento de Davi Brito e Mani Rego. A apresentadora relembrou a participação do campeão do BBB 24 no Mais Você, que iniciou toda a confusão.

Na ocasião, o ex-brother afirmou que estava conhecendo a namorada. Por isso, a veterana confessou que se assustou com a declaração dele.

"Ele tava doido pra chegar lá, mas acho que ele tá assustado", comentou ela sobre a chegada do baiano em Salvador.

"O que ninguém esperava, na verdade, era essa polêmica em torno do namoro do Davi e da Mani." Tati Machado também opinou: "É um babado mesmo. Lá dentro ele falava muito dela, e aqui fora ela dava muita força para a torcida dele. E aí no café com o vencedor ele falou que estava em fase de conhecer a moça".

Ana Maria, então, explicou que não esperava a resposta dele no programa. "Quando ele falou, eu levei um susto.. Eu não sabia de nada, porque nada tinha saído ainda, então era natural falar da namorada, mulher... Porque ele chamava de esposa, né? quando ele falou que estava conhecendo, eu levei um susto", disse.

Tati Machado ainda relembrou que Mani retirou a descrição do perfil do Instagram onde afirmava ser esposa de Davi, e exibiu parte da entrevista ao Fantástico onde ele declara que preferia ter paz e continuar sem dinheiro do que ser rico e ter pertubação.

"Ele tá bem perturbado mesmo, porque ele não teve um minuto de sossego, né? Tem que esperar um pouco, né? Fico me colocando no lugar de todo mundo que sai de lá. Tem que esperar a pessoa acabar de sair, acabar de conversar com as pessoas, de resolver a vida, porque as pessoas precisam se encontrar para resolver a vida. E todo mundo quer ver o circo pegar fogo", comentou Ana Maria Braga.

