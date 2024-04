Instagram/@elisangelabritooficial Elisângela Brito e Davi Brito

A mãe de Davi , campeão do " Big Brother Brasil 24 ", Elisângela Brito, veio as redes desabafar e explicar o porquê não conseguiu ver o filho após o fim do programa. A baiana de 49 anos está há mais de 100 dias sem ver o filho. Davi ganhou o BBB24 na última terça-feira (16).

Em um vídeo publicado nesta terça-feira (19) no Instagram — rede social em que possui mais de 670 mil seguidores —, Elisângela afirma que está com problemas de saúde e que isso a impediu de ver o filho antes.

""Bom dia, meus queridos! Como vai vocês? Confesso que hoje, minha pressão já tem 3 dias que está muito alta, vou ali no hospital porque não estou legal. Mas eu quero tranquilizar vocês, os seguidores da gente, da família do Davi, que Mani já esteve no hotel ontem. Davi, acredito que quando tiver um tempo, vai postar, mas eu já fiquei sabendo que ela esteve no hotel, já falou pessoalmente. O pai de Davi também já viu Davi. Só eu que não vi ainda, Calabresos", afirmou.

Ela continua, dizendo que verá o filho em breve: "Mas sei que ele está cumprindo agenda e tenho que esperar. Mas vou ali ver a minha saúde e espero que todos vocês estejam em paz. Que Deus cubra vocês com o sangue dele, e livre de todo mal, é isso que desejo a vocês. Vou cuidar da saúde que não estou legal, Calabresos! Acho que meu emocional foi abalado. Vou ali ver isso! Um beijo!"





A baiana cedeu uma entrevista à Quem, em que informou que pretende encontrar com o filho no próximo sábado (20), em Salvador, na Bahia. Ele voltará para a casa após finalizar as demandas necessárias no pós-BBB. Ela ainda afirmou que as gravações do documentário sobre o ex-motorista de aplicativo o seguirá na volta para casa.

Ela ainda tranquilizou os fãs do Davi afirmando que ela não é hipertensa, mas que está muito alegre e emocionada com a trajetória do filho no programa. Davi ganhou um prêmio de quase R$ 3 milhões.

Elisângela assistiu a final do programa na Arena Pronaica, em Cajazeiras, um espaço cultural e esportivo no bairro onde Davi cresceu.

