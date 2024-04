Reprodução/Globo BBB 24: Davi revela que 'noite de amor' com esposa foi adiada; veja motivo

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, Davi revelou que ainda não se encontrou com a esposa, Mani Rego.

O brother explicou que não teve tempo de se atualizar de tudo o que aconteceu durante o confinamento e, por isso, a 'noite de amor' com a amada foi adiada.

"Eu tenho que respirar um pouquinho porque o negócio vai ser sério. Tem que ir com calma", brincou ele.

Apresentadora questionou se o encontro com a esposa acontece nesta quarta-feira (17) e, sem censura, Davi declarou: "Hoje o pau quebra".





Na madrugada, Davi reencontrou Mani de forma virtual durante o Bate-Papo BBB e o novo visual da companheira surpreendeu .

Ao ver a esposa, o baiano logo notou a mudança que ela fez no cabelo e rasgou elogios a ela. "Está bonita, fez o cabelo. Te amo, daqui a pouco estou chegando aí. Me aguarde, foram três meses te esperando", disse ele.

