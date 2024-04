Reprodução/Instagram Yasmin Brunet perdoa Rodriguinho após BBB 24: 'A paz está selada'

Depois de ter sofrido uma decepção com Rodriguinho no BBB 24, Yasmin Brunet demonstrou ter perdoado o colega de elenco fora do reality. Em uma festa organizada pela modelo na madrugada desta quinta-feira (18), os dois apareceram juntos em um vídeo publicado pelo pagodeiro nas redes sociais.

Nas imagens, Yasmin se aproxima de Rodriguinho e comemora a presença dele no evento: "Ele veio", vibrou ela. "A paz foi selada", acrescentou. Ele, então, a abraça e lhe dá um beijo na bochecha.

🚨VEJA: Yasmin e Rodriguinho em novo vídeo: “A paz foi selada.”



pic.twitter.com/gRW4eZy3sJ — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2024

A festa promovida por Yasmin Brunet aconteceu logo após a participação do elenco do BBB 24 no programa "A Eliminação: O Reencontro", do Multishow.

Lucas Buda, Wanessa Camargo, Giovanna Lima, Giovanna Pitel, MC Binn e Leidy Elin estiveram presentes. Além deles, também compareceram: Maycon, Nizam, Vinicius, Thalyta, Marcus e Juninho. Já Davi , Isabelle, Matteus, Alane e Beatriz não participaram da reunião.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp