Reprodução/Globoplay - 27.02.2024 Yasmin Brunet e Davi Brito participaram do BBB 24





A festa secreta de Yasmin Brunet após o "BBB 24" rendeu polêmicas nesta quinta-feira (18). Parte do público questionou a ausência de alguns participantes do reality, como Davi Brito, atual campeão do BBB.



A festança aconteceu logo após o último compromisso oficial dos ex-BBBs: participar do “BBB: O Reencontro”, programa que foi ao ar no Multishow, na noite de quarta-feira (17).

Davi, Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Deniziane não apareceram no evento, gerando burburinho de uma possível festa restrita ao grupo Gnomos. No entanto, a coluna procurou a irmã de Davi, Raquel Brito, para entender o sumiço do campeão.

Segundo Raquel, Davi Brito foi convidado para o evento de Yasmin Brunet, mas a equipe decidiu preservar o baiano devido ao cansaço. "Ele foi convidado, mas eu disse a ele que ele não ia, pois Davi estava cansado. Ir cansado para uma festa é complicado", disse ela.





Davi está em gravação desde o início da manhã e a coluna apurou que ele tem outros compromissos nos Estúdios Globo ainda nesta quinta-feira. No "BBB 24", Yasmin Brunet e Davi protagonizaram grandes brigas, principalmente após a expulsão de Wanessa Camargo, aliada da modelo e desafeto do baiano. Após um "Sincerão", Brunet, Davi e Leidy geraram uma treta pesada, que terminou com as roupas do brother na piscina.