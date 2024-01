Reprodução/Instagram BBB 24: Yasmin e Vanessa acertam desafeto após polêmica com Medina

Assim como o spoiler do Mesacast , Yasmin Brunet e Vanessa Lopes realmente resolveram se acertar no primeiro dia de BBB 24. As influenciadoras se acertaram após os rumores de uma briga envolvendo Gabriel Medina.

"A real é que nem eu e nem você fizemos. Um negócio e saiu e inventaram coisas. Eu meio que foquei numa pessoa que não tinha nada a ver com a situação, porque eu nem te conhecia", explicou a modelo.

A tiktoker também afirmou que não quer começar o programa com uma rivalidade com Brunet. "Só de você falar isso eu já fico aliviada. Eu falei 'vou me prometer que não vou julgar pelo que sei da pessoa e vou deixar conhecer'", comentou.

Antes disso, no quarto, Yasmin conversou com Wanessa Camargo e Beatriz sobre o caso. "Ai, gente, agora eu tenho que conversar com ela... Já cumprimentei ela, depois dessa treta, inclusive. Eu gosto dela, cara, acho ela feliz, animada, jovem, pra cima...", elogiou.

"Quero que tudo que aconteceu fora da casa fique fora da casa. Eu não quero trazer essa energia", completou ela.

