A influenciadora Vanessa Lopes não quis papo com Yasmin Brunet sobre Gabriel Medina no "BBB 24". Na tarde desta sexta-feira (12), Brunet procurou a tiktoker para conversar da polêmica amorosa envolvendo os três. Yasmin terminou o casamento com o surfista em janeiro de 2022 e, logo após, Vanessa Lopes ficou com Medina.

No entanto, Vanessa Lopes não quis a conversa. Segundo a influenciadora, essa conversa precisa acontecer fora do "BBB 24", longe das câmeras. Yasmin insistiu em ter a conversa para apresentar uma defesa a Vanessa.

"Prefiro ouvir lá fora, eu não quero conturbar a vida de ninguém lá fora", disse Vanessa. "Eu não ia fazer isso, só me defender, na verdade", rebateu Yasmin.

"Você fala e eu começo a matutar na cabeça o que eu já escutei dois lados. Uma situação que eu nunca quis estar, nunca quis magoar você", alertou Vanessa. "Você já ouviu dele", insistiu Yasmin. "Prefiro que explique isso lá fora", reafirmou Vanessa.





Vanessa Lopes explicou para Yasmin Brunet que se sentiu uma "mulher troféu" após a confusão por seguir perto de Medina como amiga e que seguia próxima do surfista a ponto de não querer resolver isso em rede nacional. Yasmin Brunet não gostou e saiu do quarto Gnomo.

Vanessa Lopes, então, fez um desabafo com outras participantes que estavam no quarto. "Para eu me abrir com ela, preciso falar tudo o que sinto. Como ela se defende no programa, onde as pessoas vão escutar e saber? Ela quer se explicar, mas eu não sou a pessoa para ouvir. Porque pesa o outro lado, das pessoas que eu sou amiga e tenho carinho. Eu não consigo escutar um negócio de uma pessoa que já não me fez tão bem. Mas a questão é: como ela se alivia sem falar da situação. Se ela se abrir comigo, ela traz um peso para mim, que eu não consigo sentir. De escutar de pessoas que não estão aqui", explicou Vanessa.

"Como você explica a situação aqui? A gente se magoou muito. Eu não sabia o lado de ninguém. Só entendi meses depois. Eu tinha medo dela, botei como um monstro na minha cabeça. Tinha medo dela chegar perto de mim (...) O que aconteceu na vida do casal, tem que ser resolvido por eles", seguiu a influenciadora.

Comparação entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

Vanessa relembrou que ficou mal após a exposição da polêmica e começou a se comparar com Brunet a ponto de mudar a estética.

"Falavam 'essa piranha e ela um mulherão'. Me comparando. E a gente começou a ter raiva uma da outra. Eu peguei um peso do término do casal, que não me pertencia. Tive medo dela, raiva dele, me coloquei para baixo. Comecei a me comparar", completou Lopes, afirmando que colocou mega-hair e mudou o estilo de se vestir após a pressão da briga.

