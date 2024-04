Reprodução Davi disse que queria ter um filho para ensiná-lo a 'ser macho'

A atriz e comediante Nany People , de 58 anos, rebateu uma fala do participante Davi do " Big Brother Brasil 24 ", nesta terça-feira (16). O finalista teve um momento viralizado nas redes sociais, enquanto estava em uma conversa com os demais competidores, Isabelle e Matteus, na cozinha da casa.

Isabelle disse ao baiano: "Além de doutor, o Davi também é mestre-cuca". Alegrete confirmou: "Imagina quando tiver os filhos". Entretanto, a resposta do colega de confinamento acabou criando um clima pesado na conversa. Davi afirmou: "Tomara que não venha mulher, que venha homem. Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho".

Nas redes sociais, Nany comentou a fala do baiano. "Meu pai pensava a mesma coisa (risos). E segue o baile... e viva São Davi, people". A reação da comediante foi exaltada pelos seus seguidores, que disseram: "Se você falou, está falado, segue o baile" e "Você é babadeira".

Em contrapartida, os apoiadores do brother responderam ao comentário de Nany, dizendo que não se tratava da sexualidade da criança: "acho que lava, passa, cozinha e enaltece sua companheira… precisamos!", disse uma seguidora. Outra afirmou: "Eu entendi o 'macho' que ele falou. Homem responsável, honesto e de caráter… independente da sua 'opção' sexual!!!!", utilizando um termo inapropriado para definir pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ .

Final

A grande final do " Big Brother Brasil 2024 " acontece nesta terça-feira (16), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt . a manaura Isabelle, o gaúcho Matteus e o baiano Davi formam o trio de finalistas do reality dirigido por Boninho .

Os pipocas batalham pelo prêmio de R$2,92 milhões. O jogador que receber a segunda maior quantidade de votos leva R$150 mil. Já o menos votado ganha leva R$50 mil. Os três ganhadores já parecem estar definidos, segundo enquetes feitas pela reportagem do iG Gente .

