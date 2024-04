Reprodução Instagram/ Globoplay - 15.4.2024 Gil do Vigor e Alane Dias

O economista e ex-BBB Gil do Vigor veio a público comentar a saída de Alane Dias do "Big Brother Brasil 2024" no último domingo (14). Emocionado e chorando, ele falou do momento em que a atriz e dançarina começou a se bater e a se xingar quando Tadeu Schmidt anunciou o resultado do paredão .







"Precisamos amar! A saída da Alane me tocou muito e é uma realidade de todos nós que nos cobramos. Fica bem, menina! Menos julgamentos na internet, sem julgamentos e cobranças de perfeição", escreveu ele como legenda de um vídeo em que aparecia aos prantos.





Emocionado com o desespero sofrido pela última eliminada do "BBB 24", o nordestino relembrou de quando agiu de forma semelhante na saída de Sarah Andrade , maior aliada dele no "BBB 21", temporada vencida pela cantora e advogada Juliette Freire .

"Quando Sarah saiu do programa, me senti a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mau. E ver essa menina sentir isso, falar isso. Ela não é uma pessoa ruim, gente. Como a pressão, como as coisas são difíceis. Não, Alane, não fique assim, menina. Ô meu Deus, gente", analisou o economista.





O ex-BBB ainda falou sobre as pressões da perfeição vistas em meios digitais. "É que a internet julga, critica, ataca, e é assim que a gente fica: acha que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor, vamos ter empatia, gente. No que está se transformando a internet?", finalizou.









