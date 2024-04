Reprodução/Globo - 13.04.2024 Davi confundiu Tony Ramos com Ayrton Senna em conversa no 'BBB 24'





Davi se atrapalhou ao falar de famosos em uma conversa com Matteus no "BBB 24". Na tarde deste sábado (13), o baiano confundiu Ayrton Senna com Tony Ramos e chamou o piloto de Fórmula 1 pelo nome do ator.





"E aí, Tony Ramos? Vou te chamar de Tony Ramos agora. Você é o novo Tony Ramos. Agora, Tony Ramos era bom, era f*da", iniciou o motorista de aplicativo, brincando com o estudante. O brother de Alegrete riu com Davi, mas logo ficou confuso, já que o colega afirmou que Tony "era da corrida".

"Que corrida?", indagou Matteus. O baiano percebeu a confusão que fez e se corrigiu: "Qual era o nome daquele cara? Ah, não, Ayrton Senna. Estou confundindo". "Tony Ramos é ator", completou o estudante.

O brother ainda elogiou Senna e falou da relação com o piloto. "O homem era uma máquina. Tirava o chapéu para ele. Assistia ele todo sábado de manhã", declarou, voltando a se confundir. Davi nasceu em 2002, enquanto o piloto de Fórmula 1 morreu anos antes, em 1994, após um acidente em uma corrida.

