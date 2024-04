Reprodução/Globo - 11.04.2024 Lucas Buda e Ana Clara reagiram ao vivo ao beijo de Isabelle e Matteus no 'BBB 24'





Isabelle e Matteus se beijaram pela primeira vez no "BBB 24", durante a festa da madrugada desta quinta-feira (11). A intimidade aconteceu após trocas de carinhos na noite e chocou Ana Clara Lima e Lucas Buda, que assistiam ao momento ao vivo.





A apresentadora e o brother eliminado estavam no programa "BBB: A Eliminação", do Multishow, e conduziam um quadro enquanto cenas do pay-per-view eram exibidas ao fundo. Ana Clara foi a primeira a notar o beijo entre os confinados do Top 5.



"Ai, beijaram", gritou a apresentadora. "Beijou, beijou, beijou", reagiu Buda, celebrando com os braços para cima, enquanto levantava para ver a cena. "Finalmente, meu Deus. Aleluia, Jeus. Abençoa, pai", completou Ana Clara.

Espectadores se identificaram com a reação da dupla na ocasião. "Estou que nem a Ana Clara! Glória, Aleluia! Agora já posso dormir", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. "Como pode o Lucas Buda representar um país inteiro vendo Matteus e Isabelle se beijando", comentou outra.





