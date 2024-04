Reprodução/Globoplay BBB 24: Beatriz perde a paciência e abandona brincadeira com brothers

O dia não está fácil para a participante do "BBB 24" Beatriz Reis! Além do paredão desta terça-feira (11), a sister se revoltou contra os próprios aliados após se sentir excluída durante uma rodada de 'altinha', jogo em que participantes passam a bola um para o outro evitando que ela caia.

Na área externa da 'casa mais vigiada', Davi, Matteus, Isabelle, Alane e Beatriz decidiram aproveitar a última semana do reality para brincarem juntos. Entretanto, a brincadeira rapidamente se transformou em climão, após a anunciante do Brás se sentir excluída.

Quando a bola chegou na direção dela, Beatriz não conseguiu dominar. "É, vocês não jogam para mim, aí fica difícil né", disse revoltada. A situação foi o suficiente para a sister abandonar o jogo, enquanto os outros participantes a chamavam de volta.

Beatriz vive um momento delicado no jogo do "BBB 24". Na última terça-feira (9), ela foi indicada ao paredão por Davi Brito. A anunciante do Brás, o baiano e Isabelle Nogueira correm o risco de serem eliminados. Descubra quem irá sair do reality.





