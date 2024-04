Reprodução/Globo BBB 24: Alane reclama da produção após perder estalecas: 'Injustiça'

Alane não escondeu a chateação ao receber uma estalecada nesta quinta-feira (11) no BBB 24. A sister foi punida por demorar a devolver um batom que a produção havia emprestado para ser usado na festa.

Na sala, a paraense criticou o programa após ver o alerta deixado na TV. "Mas eu falei que ia devolver agora de manhã! A Bia também devolveu agora de manhã e não tomou [estalecada]", disse ela.





Beatriz que acompanhava a amiga, pediu para ela não ligar para o ocorrido. "Só acho que foi injustiça. Não entendo. Por que só eu levo?", questionou Alane.

"Porque eu devolvi também na estante. Mas não liga, não, Alane. Olha o Vacilômetro", alertou a vendedora do Brás.

Alane ressaltou que não se chateou pelo Vacilômetro e, sim, pela situação como um todo. "Não é por essa questão, amiga. Não vou mais pegar nenhuma maquiagem de festa quando chegar. Nem usei o batom e tomei estalecada. Nem usei o batom! E tomei estalecada por ele", reclamou.

