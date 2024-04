Reprodução Enquete BBB 24: Sai Beatriz ou Davi? Chance de reviravolta é pequena

Nesta quinta-feira (11) mais um participante vai se despedir do "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, a sister Beatriz é quem dará adeus ao prêmio milionário. O paredão também é disputado por Davi Brito e Isabelle Nogueira.

A parcial das 18h aponta que a eliminação de Beatriz está decidida. A sister se mantém no topo da votação, contemplando 71,8% dos votos. Atrás dela está Davi Brito, o motorista baiano, com 18,5%.

Os dados mostram que, na rivalidade entre Beatriz e Davi, o público preferiu apostar na permanência do rapaz de 21 anos. Além disso, a alta rejeição da sister diminui drasticamente a chance de reviravoltas neste paredão.

Quem assume a preferência do público é a participante Isabelle Nogueira, que, na última semana, desenvolveu uma relação amorosa movimentada com o gaúcho Matteus.

Vote em quem deve deixar o "BBB 24":

Paredão formado! Quem você quer eliminar do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) April 10, 2024









