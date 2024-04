Reprodução/Instagram - 11.04.2024 Segundo enquete feita pelo IG Gente, Beatriz será a próxima eliminada do BBB 24





A participante Beatriz, do BBB 24, cantou louvor na tarde desta quinta-feira (11) momentos antes do paredão desta noite.

No início desta tarde, a vendedora do Brás foi acordada ao som de uma música do cantor Rubel, um dos artistas favoritos da participante.

De joelhos, Beatriz canta louvor na sala do BBB24 pic.twitter.com/gncPIinliE — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 11, 2024

Enquanto conversava com os outros participantes, Beatriz desabafou sozinha em relação ao sentimento que possui no pré-paredão. "Eu tenho fé que Nossa Senhora de Nazaré vai ajudar a gente. Eu tenho fé”, disse ela.

Após ficar sozinha na sala, a sister se ajoelhou em frente ao sofá e começou a cantar músicas religiosas.

Ao que tudo indica, Beatriz será a próxima eliminada do BBB 24. Segundo a enquete feita pelo IG Gente, a vendedora do Brás deixará o reality show apresentado por Tadeu Schmidt com 72,6% dos votos. Davi aparece em segundo lugar, com 18% das intenções de voto. Em terceiro lugar, a participante Isabelle é a jogadora com menos potencial de ser eliminada na noite de hoje, com 9,4% dos votos.

