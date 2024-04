Reprodução/Globoplay BBB: Beatriz desacredita de sua eliminação: 'Posso parecer prepotente'

A participante do "BBB 24" Beatriz Reis parece estar descrente sobre a possível eliminação do reality. Nesta quinta-feira (11), a sister desabafou com Alane Dias e afirmou não se ver deixando o confinamento da Globo. Ela disputa o paredão contra Davi Brite e Isabelle Nogueira.

No início da noite, Beatriz e a aliada Alane se mostraram apreensivas sobre o resultado do paredão desta quinta-feira. Na conversa, a anunciante do Brás rejeitou a ideia de ser eliminada.

"Amiga, eu não consigo imaginar tu andando no gramado, entrando ali [e indo embora]...", apontou Alane, tentando confortar a atriz. "Eu também não me imagino [saindo]", respondeu a emparedada.

Alane Dias reforçou que a saída de Beatriz seria algo sem sentido para ela. "Eu não consigo. Quando vem na minha cabeça é turvo e não faz sentido", declarou.

"Também não consigo. Posso parecer prepotente, mas não consigo", adicionou Beatriz, sendo aconselhada pela bailarina na sequência: "Não é prepotente, é confiante."

Beatriz vive um momento delicado no jogo do "BBB 24". Na última terça-feira (9), ela foi indicada ao paredão por Davi Brito. A anunciante do Brás, o baiano e Isabelle Nogueira correm o risco de serem eliminados. Descubra quem irá sair do reality.