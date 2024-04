Reprodução/Globo - 10.04.2024 Ana Maria Braga defendeu Lucas Buda em polêmica com Pitel no 'BBB 24'





Ana Maria Braga recebeu Lucas Buda no "Mais Você" desta quarta-feira (10), no café da manhã com o eliminado do "BBB 24". A apresentadora comentou a polêmica do brother com Pitel, que resultou no fim do casamento dele com Camila Moura, e defendeu o participante.

Segundo Ana, Lucas foi "muito respeitoso" com a sister no confinamento. A análise da apresentadora aconteceu enquanto Buda explicava aproximação com Pitel na casa, destacando que não havia a possibilidade da relação evoluir para um romance.





"Não ia sair beijo. Tinha um carinho de amizade, com a Pitel, muito grande. Construímos essa relação aos poucos, por coisas que vivemos juntos, assuntos que tínhamos em comum. Mas sempre tentei manter muito o respeito em relação ao contato com ela", declarou o professor.

Lucas ainda falou de coisas que sentiu falta no momento da aproximação, após mais de 70 dias de confinamento. "Você sente muita falta de várias coisas, que achava que nunca ia sentir falta. Bate sentimentos confusos. Às vezes, as coisas parecem ser maior do que realmente são. Vamos lidando com isso, mas nunca houve uma possibilidade de passar do que aconteceu, sempre houve respeito", ponderou.

"Você foi muito respeitoso, o tempo todo", avaliou Ana Maria. "Foi mesmo", concordou Louro Mané. Ainda no programa matinal, a apresentadora seguiu defendendo o eliminado na polêmica da separação. "Acho que você realmente gosta dela [Camila]. Nunca deixou de demonstrar isso", expressou ela.

