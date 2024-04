Reprodução/Instagram Após Mais Você, Lucas Buda manda recado para Camila Moura: 'Desculpa'

Lucas Buda retornou às redes sociais nesta quarta-feira (10) após a saída do BBB 24. Após participar do Mais Você e ter o primeiro com a ex-esposa, Camila Moura , o brother resolveu mandar um recado para ela.

No vídeo publicado no Instagram, o professor agradece pelo carinho do público e afirma que não está com acesso ao telefone ou seus pertences.





"Fala gente, passando aqui primeiro para agradecer todo o carinho que eu tô recebendo que é muita mensagem positiva de acolhimento. Tem sido muito importante para poder seguir essa jornada após o programa né? Confinamento, ele mexe muito com a gente, foram 93 dias, é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês", iniciou.

Na sequência, ele se desculpa com o público e com a ex, com quem era casado quando entrou no reality. "Quero pedir desculpas pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem. Desculpa Camila também a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí né? A mala que eu sair do programa, a roupa que eu estou usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa", explicou.

Buda comentou que ainda precisa cumprir a agenda de compromissos após a eliminação, mas pretende conversar com a professora. "Hoje o dia tá muito cheio, muito corrido, os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom?".

"E a gente vai se comunicando por aqui na medida do possível aí com vocês. É isso! Obrigado. Mais uma vez pela mensagem pela mensagem de apoio por todo carinho", concluiu ele.

