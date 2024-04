Reprodução / TV Globo BBB 24: Lucas comenta sozinho confusão entre Davi e Beatriz

Após as rusgas no "Sincerão" da segunda-feira (8), Davi e Beatriz protagonizaram outra discussão na cozinha do BBB 24. Lucas Henrique, o Buda, ouviu tudo e ficou comentando sozinho sobre a briga.

O professor de educação física disse que a discussão foi repetitiva e chamou os brothers de “povo chato”. Ele também chamou Beatriz de influenciável quando a vendedora disse que votou em Rodriguinho para proteger Davi. “Falou que não faz o jogo do Davi e faz", reclamou o carioca.

Logo depois, ele mandou um recado para os telespectadores: "Brasil, vocês têm que ver isso, gente. Não é possível. Acabou de falar que indicou o Rodriguinho, mas não era opção dela, era opção do Davi”. O capoeirista ficou do lado do baiano durante a discussão com Beatriz.

"A opção dela era a Fernanda, nunca indicou a Fernanda. Indicou a Yasmin dando justificativa para a Fernanda. Pelo amor de Deus", apontou. "Como que não é influenciável? Quem sou, sou eu influenciável. Ai, gente, sério, se vocês não estão vendo isso?", completou, se dirigindo mais uma vez para quem assiste ao reality.

Lucas Buda está no paredão desta terça-feira (9). Ele enfrenta Alane e Isabelle na berlinda global.

