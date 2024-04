Reprodução / TV Globo BBB 24: Beatriz e Davi discutem: ‘Você é tão imatura’

Ainda discutindo após o Sincerão desta segunda-feira (8), Davi acusa Beatriz de não saber separar as coisas e aceitar brincadeiras. A vendedora rebate dizendo que não tem clima depois deles se desentenderem na dinâmica. "Eu sou obrigada a escutar coisa sua e ficar rindo pra você?", questiona.

O baiano responde, que se ela se sentiu magoada, é para ficar no canto dela. A sister fica irritada. "Porque eu gosto de você. Porque o que eu construo aqui não é raso, é verdadeiro. Quando eu falo que eu amo a Alane... pelo jogo, você falar que eu não penso na Alane. Você não tá no meu coração pra falar o quanto eu gosto da Alane! Só eu e Deus sabe o quanto eu gosto da Alane", grita Beatriz.

Davi, então, relembra quando Beatriz usou as cascas de banana para fazer um biquíni e colocou a casa toda no “Tá Com Nada” depois de levar uma punição gravíssima. O brother a chamou de egoísta: "Você já foi chamada atenção uma vez, você pegou a banana, botou no seu peito e foi pro sol, sendo que eu te avisei três vezes o que você fez?".

"Você erra, a pessoa chama tua atenção e você erra de novo sabendo que errou", reclama o motorista de aplicativo.

Logo depois, Beatriz pega um cacho de banana e coloca na cabeça. "Pra que isso, guria?", pergunta Matteus.

Mais irritado, Davi ataca a sister: "Pra que isso, Bia? Pra que isso? Isso aí mostra que você é imatura, velho. Até o ponto de fazer isso aí. Você é tão imatura, você é tão criança, infantil, ao ponto de fazer isso aí. Isso aí é muito infantil. Vai criança!".

Treta boa faltando 7 dias pro programa acabar e vcs ainda vem meter que o #bbb24 foi ruim



(Aqui embaixo a briga completa na parte da cozinha de Bia e Davi) pic.twitter.com/eeM6lGQzRe — BBBabi (@babi) April 9, 2024





