Leonardo Bittencourt lamentou um encontro de Giovanna Lima com MC Bin Laden após o "BBB 24". Os ex-participantes se envolveram no reality show e o ator reprovou a aproximação dos dois depois do confinamento, já que havia flertado com a nutricionista anteriormente nas redes sociais.







"Moiô", escreveu Leonardo no X, antigo Twitter, ao compartilhar uma selfie de Giovanna e Bin juntos, fora do programa da Globo. A ex-BBB reagiu à publicação do ator com uma provocação e gerou uma nova interação com Bittencourt.





"Olha já", declarou a nutricionista. "Usar gíria manauara é covardia", respondeu o artista manauara. Leonardo demonstrou interesse em Giovanna após ela ser eliminada do "BBB 24", no último domingo (7).

"Ai ai, Giovanna...", escreveu após a nutricionista deixar o confinamento. "Já está de olho, né Léo?", questionou um internauta no X. "Desde o primeiro dia", explicou o ator.

Giovanna já reagiu aos flertes de Leonardo fora das redes sociais e disse que acha o ator "bonito". "Estou muito surpresa, nem imaginava [o interesse de Bittencourt]. Não parei para conversar. Ele é bonito, ele tem interesse. Vamos ver se a gente vai conversar [...] Acabei de chegar na 'humanidade'. Não deu tempo", disse ao gshow.

