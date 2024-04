Reprodução/Globo - 02.04.2024 Giovanna no 'BBB 24'

Eliminada do "Big Brother Brasil 2024" no domingo (7), a nutricionista Giovanna Lima resolveu abrir o jogo, nesta segunda-feira (8), sobre a passagem no reality global, analisando o envolvimento amoroso que teve com o cantor MC Bin Laden e comentando a rivalidade que travou com Beatriz Reis.

Durante o "Bate-Papo BBB", a participante ressaltou que pretende "levar" Bin "para a vida", sem definir se no amor ou na amizade. "A gente já conversou que é amizade acima de qualquer coisa. O que vai acontecer aqui fora só Deus sabe. Não sei o que o futuro espera. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um na vida do outro", garantiu.

"Eu gosto muito dele, de verdade. Ele é uma pessoa muito legal, ele foi muito importante para mim lá dentro. Igual falei no último Sincerão: é uma pessoa que defendi lá porque muita gente atacou, mas ele é um cara muito legal", completou a nutricionista.





De acordo com Giovanna, o romance chegou ao fim pelas circunstâncias do jogo. "Ele [Bin Laden] não soube separar as coisas. Eu acho que eu estava sabendo. Ele não soube, achou que ia atrapalhar o jogo meu, atrapalhar o jogo dele. Ele resolveu tomar a atitude que ele tomou, tá na conta dele. Eu falei várias vezes que não tinha nada a ver", destacou, atribuindo ao cantor a culpa pelo fim da relação.

Já sobre Beatriz Reis, rival declarada dela na competição, Giovanna disse que as desavenças foram "naturalmente crescendo". No "BBB 24", elas integravam grupos opostos; Beatriz o grupo Fadas; Giovanna o grupo Gnomos.

"Eu não tinha nada contra a Beatriz. A gente começou a se votar por isso. Ela começou, me deu a pulseira, aí depois me botou no Sincerão [dizendo] que despreza o meu jogo, depois me botou no Sincerão como lobo mau, aí eu fui retribuindo", pontuou.

