Convidada da atração matinal "Mais Você" desta segunda-feira (8), Giovanna Lima relembrou da lesão que teve enquanto ainda estava confinada no "Big Brother Brasil 2024". A ex-sister deixou a competição após receber 75,35% dos votos no paredão do último domingo (7).







"Essa fratura drenou a minha energia um pouco. Tinham dias que eram muito difícil, ficava com medo de sair antes da hora por causa da fratura, tanto pelo julgamento e pelo próprio tratamento. Foram dias difíceis, mas consegui, de alguma maneira, me esquivar de alguns Paredões", comenta ela.

Giovanna: "Ficava com muito medo de sair antes da hora por causa da fratura. Não dar tempo de eu conseguir me mostrar" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/0E0sGKevX1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 8, 2024









Ao passar despercebida pela mira de outros brothers para as berlindas que se formavam no jogo, Giovanna acabou sendo rotulada como "planta" por alguns oponentes, como Beatriz Reis, rival declarada dela no "BBB 24". A nutricionista comentou a falta de embates no programa.





"Tentei jogar o máximo possível. Era complicado arrumar embate aleatoriamente com alguém e ninguém arrumava comigo. Parecia que eu não tinha posicionamento porque não tinha embate direto com ninguém, mas eu tinha os meus posicionamentos e meu pensamento sobre o que estava acontecendo na casa", analisa.





Além da lesão e da rivalidade com Beatriz, a trajetória da competidora foi marcada por um breve envolvimento com o também eliminado MC Bin Laden, que agora adotou "MC Binn" como nome artístico. Para Giovanna, o romance foi rompido por conta do jogo. Na ocasião, o cantor foi o responsável por colocar um ponto final no affair entre ele e a nutricionista.

