Mani Rego, namorada de Davi Brito, rebateu um questionamento sobre o relacionamento dela com o brother do "BBB 24". Um internauta duvidou do futuro da relação entre os dois e recebeu uma provocação da empreendedora.

O questionamento foi feito em uma postagem que repercutia uma fala de Davi no reality show, na madrugada desta segunda-feira (8). O motorista de aplicativo garantiu a primeira liderança no programa e desfrutou dos benefícios do quarto do líder, como fotos de familiares.

Isabelle elogiou Mani ao notá-la em uma das fotos do casal no quarto. "É linda", afirmou a dançarina. "Claro. Vou casar com uma mulher feia? Minha mulher é uma gata, uma deusa", respondeu Davi. O internauta reagiu à declaração questionando o "casamento" entre os dois.

"Duvido se esse ganhar, vai casar com essa aí [risos]", escreveu um perfil no Instagram, na página "Alfinetei". "Cadê os 6 números da mega? [risos]", respondeu Mani Rego, rebatendo a "previsão" do internauta.





