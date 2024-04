Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi admite ter pensado em indicar Isabelle para o Paredão

Conversando com Isabelle na manhã desta segunda-feira (8), Davi comenta a formação do Paredão da noite do último domingo (7). O baiano, que indicou Lucas Henrique, revela que pensou em indicar a aliada para a berlinda.

"A gente chegou numa etapa do jogo em que todo mundo se vota, não tem mais isso. Agora, realmente, não tem mais choro nem vela", diz Isabelle.

"Eu ia votar em você. Mas se eu voto em você, eles votam no Lucas, ia dar no mesmo", assume Davi.

Sem se surpreender, a manauara responde: "Eu pensei que tu ia fazer isso. Ainda ia falar contigo. Só que tinha o Lucas. Se não tivesse, (era) fácil você fazer isso". "Agora sim, porque no começo tinha muito isso. Até essa semana, aquela coisa toda com a Giovanna, que me deixou confusa", continua a sister.

"E eu tenho argumento para usar com Lucas", expõe o motorista de aplicativo. O brother segue falando de enfrentar Alane, Beatriz e Matteus: "Agora é isso, eles três votando na gente. É como eu te falei desde o início do jogo, que eles três sempre iriam votar na gente, e nós dois sempre iríamos ficar sozinhos. Mas é o público que escolhe agora", analisa.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp