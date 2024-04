Reprodução/Globo BBB 24: Isabelle desabafa sobre beijo em Matteus e briga de sister: 'Culpa minha'

Após os acontecimentos na festa com o desentendimento de Beatriz e Alane, Matteus e Isabelle desabafaram sobre a ficada tão esperada na temporada.

A manauara conversou com Davi sobre o desconforto das aliadas e resgataram o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Giovanna.





"Quando ele falou assim: uma atitude poderia mudar todo o contexto do negócio. Foram elas duas. A reação ia ser elas duas. Porque elas já estavam estressadas sobre esse assunto", comentaram.

"Mas é minha culpa", completou a sister. Davi, então, resolveu consolar a amiga: "Não é sua. Você só foi o assunto que rendeu, mas ainda bem que a gente abriu o olho antes e vigiou, né?", disse.





A dançarina apontou que está aflita por enfrentar o paredão atual com Alane e Lucas Buda, e que o futuro do jogo a deixa desconfiada.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp