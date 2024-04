Reprodução/Globo BBB: Matteus diz que vai se afastar de Isabelle após conversa com Bia

Na tarde desta segunda-feira (8), Matteus teve uma conversa com Beatriz sobre o desenrolar do relacionamento com Isabelle. A vendedora do Brás comentou o desentendimento com Alane por causa do incentivo de beijo entre os dois e em como o casal pode atrapalhar o jogo os aliados.

Após o papo, o gaúcho foi para o quarto Fadas e desabafou com Alane e Davi sobre um possível distanciamento da manauara. "A Bia pegou pilha por causa daquilo ali", disse ele.





"Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal. O que aconteceu na festa, acontecia todos os dias. A gente brincava, dava risada e eu me ajoelhava, ficava olhando um para o outro e não tem nada a ver. Eu vi que gerou uma briga entre vocês, mas eu vi que foi uma coisa que foi de vocês, uma discordância de assuntos. Sei lá, eu fico sem palavras até. A gente brinca, a gente dança entre todos, não só sou eu e Isabelle. Tem uma música em comum, a gente canta juntos", completou.

Se maquiando, a sister opinou sobre o assunto. "Ainda bem que não estou lá", afirmou.





Já na cozinha, Matteus acabou conversando com Davi, que questionou se o amigo estava bem. "To bem, mano, mas tem coisas que aqui dentro eu fico assim... Sinceramente...", iniciou.

"Eu acho que foi porque ontem você não estava, não viu na hora", pontuou o motorista de aplicativo sobre a briga entre Alane e Beatriz.

"Não, não falam nada para gente. A gente chega para falar com as pessoas 'o que houve', 'não, deixa para lá'. Sendo que eu estou no meio do assunto, por isso estou assim. Não acha legal saber das coisas quando você está no meio do assunto?", questionou Matteus.

Davi concordou com o aliado, que seguiu criticando a postura das sisters. "Tem meu nome, tem que saber, é isso. Eu achei que as gurias tinham se resolvido, 'que bom, não quero ver as gurias de mal', mas aí gera tudo isso aí. Acho que tudo está nas mãos do pessoal, do país. A gente tem que se preocupar, tem que pegar esses assuntos e dar uma revisada, não surtar e bater só em uma tecla, sabe? Tem tantas outras coisas acontecendo", concluiu ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp