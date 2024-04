Reprodução/Globoplay Brothers apoiam beijo entre Matteus e Isabelle

No sábado (6), teve festa na casa do BBB 24. Os brothers puderam curtir uma festa junina fora de época, com direito a shows de Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe Amorim. Isabelle e Matteus aproveitaram a diversão dançando juntinhos, e os amigos incentivaram os dois a se beijarem. Depois, ao conversarem sobre a aproximação entre a amazonense e o gaúcho, Alane e Beatriz acabaram se desentendendo — tudo porque a bailarina pediu à amiga que desse mais espaço ao "casal".

A seguir, confira um resumo do que rolou na casa mais vigiada do país durante a madrugada!

Matteus chama Isabelle para dançar

Depois dos shows, Matteus chamou Isabelle para a pista. Ao notarem um suposto clima entre os amigos, Davi, Alane e Beatriz apoiaram um envolvimento entre os dois. Mas o gaúcho parece insistir em um romance com Deniziane fora da casa.

"Matteus, uma bitoca", disse Davi ao amigo. "Não põe pilha, por favor", pediu Matteus, que ainda reforçou para os amigos: "Eu amo dançar, entendeu? Não vejo maldade".

"Eu aposto que um bitoque sai hoje", continuou Davi. " Não, eu respeito as pessoas", afirmou Matteus, se referindo a Anny. "Se eu estivesse solteiro, já tinha ido", ressaltou o gaúcho.





Alane e Beatriz se desentendem durante a madrugada

No Quarto Fada, Alane e Beatriz conversaram sobre o clima entre Isabelle e Matteus. A bailarina falou sobre dar espaço à amazonense e o gaúcho na pista, e Beatriz não gostou nada do comentário feito pela amiga.

"Mas você tá falando que eu não respeito espaço dos outros?", questionou Bia. "Não, amiga, não é isso. [...] Você falar isso numa véspera de Paredão para as pessoas acharem que eu faço isso e sair amanhã? Que eu falo exatamente o que seus adversários falam?", questionou Alane.

"Não, mas é que você falou isso e parece que eu não respeito o espaço das pessoas", disparou a vendedora.

Ao saber do desentendimento entre as aliadas, Isabelle disse se sentir culpada e caiu no choro. Ela desabafou com Lucas Henrique sobre a situação e foi consolada pelo professor. "Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, porque foi um assunto por causa de mim. E agora a Bia e Alane tiveram essa rixinha e, por minha causa, a Bia está chorando. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo".

Mais tarde, Alane e Beatriz conversaram e fizeram as pazes. "Amiga, você está bem?", perguntou a paraense. "Você me perdoa?", pediu Bia. "Me perdoa também. Vamos zerar e esquecer isso, por favor", falou Alane. Depois de se abraçarem, as duas se desculparam.

