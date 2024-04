Reprodução Ex de Lucas Buda detalha traição anterior: 'O combinado era esse'

A professora de história Camila Moura deu detalhes da traição do brother Lucas Buda, que abalou o relacionamento anos atrás. Em entrevista nesta sexta-feira (5) ao canal de Lucas Selfie, a ex-mulher do participante do "BBB 24" relembrou o acordo feito pelo casal.

"A gente fez o clássico do 'chora, perdoa, faz terapia de casal'. Era uma coisa que eu tinha prometido para mim, que eu não ia aceitar de novo. O combinado era esse. Foi uma vez, vamos se tratar, se resolver", relembrou, durante participação no Selfie Service.

Camila aponta que na terapia de casal, ambos lidaram com traumas e ela foi suporte para o então marido. "Eu fui ONG de macho nesse primeiro momento e perdoei. Terapia, os traumas de infância", ironiza.



Embora tenha perdoado a infidelidade, Camila enfatizou que não cederia em uma próxima. "Passou. E eu avisei: 'mais uma, acabou'. Um dos combinados era que ele fizesse terapia de casal. Fizemos por alguns anos, e aí vida que segue. Quando ele falou que ia entrar no Big Brother, eu falei para ele não me expor, mas não adiantou", analisou.

"Eu realmente acreditei na mudança. Tô muito tranquila das escolhas que eu fiz. Eu apoiei, dei o voto de confiança".

A professora de história não se arrepende em ter perdoado e aponta estar tranquila da escolha que fez. "Eu realmente acreditei na mudança. Eu apoiei, dei o voto de confiança", alegou.

No "BBB 24", Lucas Buda chamou atenção após se aproximar de Giovanna Pitel. Apesar dos momentos de declarações e troca de carinho, o capoeirista não chegou a beijar a alagoana.

"Comecei a perceber um olhar e umas piadas específicas", confessa Camila, referindo-se aos flertes do marido com Giovanna Pitel. "Quando você tá com a pessoa há muitos anos, você consegue entender o olhar da pessoa. Eu comecei a entender o olhar dele. A gente tinha um combinado. Eu falei para ele: 'Sei que vai ser difícil bater a carência. Vai ao banheiro, tomar banho gelado, se resolve, mas não me expõe, não me sacaneia'", relembra.

O estopim foi quando Lucas cantou a música 'Baiana', de Emicida, para a alagoana durante uma festa do reality.

"Quando ele falou: 'Baiana, você me bagunçou', eu falei: 'Filha da mãe!'. E teve um momento lá que ela falou: 'Você teve um momento desse e se safou'. Aí eu saquei, fiquei p***! Até ia ficar na minha. Mas aconteceu o que eu não queria que acontecesse: de eu ser chamada de corna na rua", lamentou.

