Reprodução/Instagram Selaram a paz? Mulher de Davi interage com Bin Laden e brinca com o meme "Calma, calabreso"

Se dentro da casa do BBB 24, Davi e MC Bin Laden protagonizaram o maior quebra-pau, aqui fora as coisas parecem estar indo bem. Na sexta-feira (5), a esposa do motorista de aplicativo interagiu com o funkeiro e fez até uma brincadeira envolvendo o meme "Calma, calabreso", que ficou em alta após ser reproduzido por Davi no reality.

Eliminado do programa depois de enfrentar o baiano em um Paredão, Bin Laden descobriu aqui fora que uma briga entre ele, Davi e Lucas Henrique virou motivo de piada entre os telespectadores. Na ocasião, Davi usou a famosa expressão do humorista Toninho Tornado contra os adversários, arrancando risadas do público.



Fora do BBB, Bin ganhou dos fãs um quadro com uma foto da treta. Bem-humorado, ele compartilhou o presente inusitado em seu perfil do Instagram.

Mani Reggo, esposa de Davi, reagiu à publicação, usando emojis de risada e ainda fez questão de responder um seguidor que disse que não esperava a interação entre ela e o MC. "Eles [Davi e Bin Laden] vão comer o X-calabreso juntos na barraca", disse ela. Mani é dona de uma barraca de lanches em Salvador e batizou um dos pratos em referência ao meme.

Quem também comentou o post foi a conta oficial de Davi. A equipe do brother disparou: "Calma, seu calabreso (emoji de risada)".

