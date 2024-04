Reprodução/Globo - 26.03.2024 Davi e MC Bin Laden protagonizaram barraco no 'BBB 24'





MC Bin Laden assumiu que sente "vergonha" do barraco que protagonizou com Davi no "BBB 24". Os brothers tiveram uma série de brigas no confinamento, mas o conflito mais recente foi polêmico, envolvendo intervenções da direção e pedidos de expulsão de ambos.





O funkeiro relembrou o episódio durante o bate-papo com Ed Gama e Thais Fersoza, após ser eliminado em um paredão duplo com o motorista de aplicativo. Questionado de como se sente assistindo às cenas da confusão, Bin explicou o motivo da "vergonha" com o ocorrido.

"Tenho vergonha, não tenho orgulho, não. Não sou assim aqui fora, nunca fui assim. Eu era o cara que separava briga, o cara sempre tranquilão. E estar ali no Sincerão não é uma coisa confortável. Não sou acostumado, na vida, apontar o dedo na cara de alguém para ter que ficar falando mal", avaliou.

O cantor também se envergonhou por quebrar uma própria promessa, de que não falaria com os rivais após a dinâmica da discórdia. "Eu respeitava o espaço e momento da pessoa [...] Acho que o momento mais leve que me senti na casa foi quando sentei com Davi e pedi desculpa para ele", comentou.





Antes de deixar a casa na madrugada desta sexta-feira (5), MC Bin Laden cumprimentou Davi e exaltou o brother, avaliando como teria sido mais próximo do brother, em diferentes circunstâncias.







