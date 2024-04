Reprodução / Globoplay MC Bin Laden revela que pretende reatar romance com ex-namorada

Após falar do curto relacionamento que viveu com Giovanna durante o “BBB 24" no “Bate Papo BBB”, MC Bin Laden revelou ainda ter sentimentos por uma antiga paixão, a primeira namorada que ele teve.

Ed Gama, um dos apresentadores do programa, tentou fazer o funkeiro contar o nome da amada. "Tu não fala pra gente quem é essa pessoa aqui fora? Não tem condição de falar?", questiona o apresentador. O cantor responde que não. "O Brasil quer saber", insiste o humorista. "Eu gosto dessa pessoa já faz uns 11, 12 anos", afirma Bin. Thaís Fersoza também tenta convencer o funkeiro a revelar a identidade da ex: "Vai mais um pouco que você consegue tirar dele o nome, vai Ed".

"A inicial pelo menos", insiste o apresentador. "Trabalha com o que?", pergunta Thaís. "Ele falou que é famosa", lembra o Ed. Mas Bin nega: "Não é famosa, não. Já houve umas situações com pessoas famosas, mas ela não é famosa, não". O MC, então, revela que a moça foi a primeira namorada dele. "É amor antigo", diz Ed.

"A gente se distanciou muito. Eu acompanhava ela nas redes sociais, já conversei com ela. Só que antes de vir para cá a gente trocou umas ideias e eu tive a oportunidade de falar que eu gostava dela. Só que ela não acreditou, depois de tantos anos, muitas coisas vividas. Mas, pelo menos, se eu me relacionar com outra pessoa, eu tive a oportunidade de falar que eu gostava dessa pessoa", explica o artista.

"Mas eu vou me permitir me apaixonar, porque eu gosto de namorar, de estar com alguém", completa Bin. "Ele é romântico", elogia Thaís.

Mc Bin Laden disse que tem um crush ainda em uma pessoa aqui fora de 11 anos atrás! #bbb24 #RedeBBB #batepapobbb pic.twitter.com/7egrnwbvez — Kaimaxim 😁 (@imkaimaxi) April 5, 2024





