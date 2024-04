Reprodução/Globo BBB 24: após vitória de Matteus, Alane teme paredão com Davi: 'Tomo no c*'

Alane ficou bem aflita após a vitória de Matteus na última prova do anjo do BBB 24. A sister conversou com Beatriz e analisou a lista de prioridades dos aliados.

Após a conversa do grupo Fadas e com Matteus imunizado, a atriz acredita que seja o alvo de Davi e Isabelle para a formação do paredão, que acontece nesta sexta-feira (5).





"Prefiro nem conversar sobre isso, porque é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito", afirmou ela.

Alane apontou que a amiga não corre o risco de entrar na berlinda. "De todos nós [do Fadas], você é a mais protegida", afirmou. "O Davi e Isabelle não votar em mim [...] ia empatar eu e Davi, e o que pode acontecer é Lucas [Líder] me colocar".

A vendedora do Brás tentou acalmar a amiga. "Acho que você volta", disse. Alane, então, rebateu: "Com o Davi não. Com o Davi eu tomo no meu cu, não volto".

