Reprodução / Globoplay MC Bin Laden fica chocado ao descobrir fim do casamento de Buda

Depois de ser eliminado, MC Bin Laden foi para o “Bate Papo BBB”, onde reassistiu a briga do “calma, calabreso” de Davi com Lucas Henrique e descobriu que o capoeirista está solteiro.

Logo após assistir o VT, o funkeiro fala do que achou da expressão usada pelo baiano na briga: "Para mim, parecia uma parada meio ofensa", opina ele. "Umas brigas meio nada a ver. Depois, você para e pensa...", refletiu em seguida.

"Posso te contar uma fofoca? Sabe como o Lucas está conhecido aqui fora? Lucas Calabreso", revela Ed Gama, um dos apresentadores do programa.

O cantor aproveita para fofocar mais e pergunta do porquê a esposa de Buda não ter aparecido mais nos vídeos e fotos enviados para o BBB 24. "Agora a fofoca de verdade", brinca Thais Fersoza. "Vou te adiantar: o Buda tá solteiro!", conta Ed Gama.

"Meu Deus do céu!", diz MC Bin Laden, chocado.

O humorista afirma que o MC vai entender mais em breve. "Depois você vai entender a história inteira", fala Ed. "Mas está relacionado à casa também?", questiona Bin. "Está relacionado à casa", confirma o apresentador. "Vixe, Maria!", reage o artista.

Mc Bin Laden analisa sobre a "treta do calabreso" e expõe sua opinião sobre discussão. #BatePapoBBB #BBB24 #RedeBBB



pic.twitter.com/CsyLz28f9E — Felipe Emerson (@_Felipe_Lima) April 5, 2024





ELE GOSTA DA FOFOCA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK E A REAÇÃO É ENTRETENIMENTO PURO PQP pic.twitter.com/N3vwZqHrIB — MC BIN LADEN (@mcbinladen) April 5, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp