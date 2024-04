Começou a #ProvaDoAnjo @seliganoton com um labirinto daqueles! A última imunidade da temporada está em jogo. 👼 Quem leva essa?



Os empreendedores também estão ganhando! A maquininha do Ton pode ser adquirida com com 20% de desconto, mas corre que é por tempo limitado!… pic.twitter.com/PiSwUdDr1W