A madrugada desta quinta-feira (4) foi polêmica para o público do “Big Brother Brasil 2024”, especialmente para os fãs de Davi Brito. O motivo? Paulo Ricardo, atração da última festa, deixou de abraçar o competidor e fez com que os fãs se irritassem com a atitude.



Isso porque ele abraçou todos os outros competidores que ainda restam no reality: Lucas Henrique, Isabelle Nogueira, Beatriz Reis, Matteus, MC Bin Laden, Giovanna Lima e Alane. O momento aconteceu durante a finalização do show dele.



Na web, a atitude dividiu opiniões. Alguns criticaram a postura do músico, alegando que ele teria agido com “falta de profissionalismo”. Outros, no entanto, ainda alegaram que ele talvez tenha passado desatento pelo brother.



Davi é um dos favoritos para vencer a edição de 2024 do reality global; o brother já voltou de vários paredões com porcentagens baixíssimas de votos do público. Já Paulo Ricardo é a voz que embala as aberturas do programa, com o clássico “Vida Real”. Mesmo em meio às críticas, o cantor ganhou mais seguidores depois da polêmica.

Confira a reação da web:

Extremamente lamentável esse vídeo. Pra mim ficou bem claro que o Paulo Ricardo ignorou o Davi. A produção deveria conversar com ele porque o que ele fez não se faz com ninguém. Ele deveria no mínimo ser profissional e deixar seus preferidos em casa pic.twitter.com/LKSqVBuilk — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 4, 2024





Paulo Ricardo pulando o Davi na hora de abraçar a galera… Vou dizer só uma coisa: Ivete tinha seus favoritos e deu amor pra todo mundo. Ali, qualquer gesto pequeno fica enorme. E pode dizer o que quiser, eu achei paia. pic.twitter.com/Th8WZC05nH — Matheus Rocha (@matheus) April 4, 2024





Nem acordei e já tem isso aqui



Pra quem tá falando que o Paulo Ricardo não viu o Davi, está ai aprova que ele ignorou sim, pra que fazer isso? abraçar todo mundo e excluir uma pessoa, não abraçasse ninguém então. #BBB24 pic.twitter.com/UDDwQHNPYH — 𝕮𝖔𝖗𝖎𝖓𝖌𝖔𝖚 🚗 𝐃𝐀𝐕𝐈 𝐆𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐎 (@Coringouu) April 4, 2024





A VERDADE É…



Davi não era nem para estar mais ali!!



O cara passou dos limites VÁRIAS vezes, errou, foi protegido pelo bbb e ainda está sendo tratado como rei e injustiçado aqui fora! 🤢



Amanhã passarei o dia ouvindo Paulo Ricardo 🎶🎧 #BBB24



pic.twitter.com/fZC9Kl2A1V — Reserv🅰️Reality ⏰ (@RealityReserva) April 4, 2024





