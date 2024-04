Reprodução / TV Globo BBB 24: Giovanna reclama de Beatriz ter recebido poucos votos: ‘Inconcebível’

Enquanto conversava com Lucas Henrique na noite de quarta-feira (3), Giovanna comentou que Beatriz só foi para o Paredão por indicação do Líder. Os brothers, então, analisam os motivos que podem ter feito isso acontecer e Giovanna reclama da vendedora ter a chamado de planta.

"A Bia só foi para o Paredão por direto", comenta Lucas Henrique. "Ela só foi ao Paredão por indicação. Ela nunca tomou nenhum voto na casa. Inconcebível na minha cabeça", diz Giovanna. "Muito estranho, né", opina o capoeirista.

"É porque, querendo ou não, ela nunca protagonizou uma briga, a não ser com você. A primeira vez que ela protagonizou uma briga foi com você", avalia Buda. "Porque ela procurou também", responde a nutricionista.

O brother, então, lembra que Bia só se envolveu nas brigas de outras pessoas. "Até então, ela sempre estava defendendo ou brigando por alguém. Ela mesma nunca teve um embate direto", expõe ele.

"Por que ela fica falando então que eu que sou planta?", questiona Giovanna. A sister ficou incomodada ao ser chamada de planta por Beatriz durante o Sincerão da última segunda-feira (1).

