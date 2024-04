Reprodução BBB: Giovanna perde paciência após Beatriz levar casa ao 'Tá com Nada'

A participante do "BBB 24" Giovanna Lima ficou revoltada nesta quinta-feira (4) após Beatriz fazer todos os confinados entrarem para o 'Tá com Nada'. A situação foi provocada com a anunciante do Brás recebendo punição gravíssima por montar look com cascas de bananas.

Em conversa com aliados na academia, Giovanna se mostrou indignada pela punição coletiva decorrente da ousadia da sister.

"Sinceramente, sabe... Aí, depois a gente tá errado, a gente pontua as coisas e: 'Ai, não tem outro discurso, né, não fala outra coisa?!'. P** que pariu, nada tem peso. Faz tudo o que não pode o tempo inteiro, não adianta falar nada. Volta e faz de novo. Gente, não é possível que ela é assim dentro da casa dela, não", refletiu a mineira.

"Mano, ela não tem respeito por ninguém", adicionou MC Bin Laden. "Não, ninguém. Não tem senso de comunidade nenhum, ela não tá entendendo que essas coisas prejudicam os outros, não", completou a participante.

Nesta tarde, Beatriz montou um biquíni com cascas de banana e foi mostrar a experiência para as câmeras externas. No mesmo momento, a voz do Big Boss surgiu, advertindo a participante com a multa de 500 estalecas.

Anteriormente, a sister já havia sido aconselhada pelo apresentador Tadeu Schmidt sobre não utilizar frutas em contato com a pele e exposição ao sol.

