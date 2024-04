Reprodução/Globo - 03.04.2024 Pitel falou da relação com Lucas Buda no 'BBB 24'





Pitel falou da amizade com Lucas Buda no "BBB 24", em conversa com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (3). A assistente social defendeu que ela e o professor "nunca passaram do limite" como amigos e comentou a polêmica do brother com a esposa, Camila Moura, que terminou o casamento devido à aproximação dos dois no reality show.





A análise no "Mais Você" aconteceu após a eliminada assistir a um vídeo em que Buda aparece encarando ela em uma dança com Giovanna. "Nada de beijo [...] Nessa festa, eu realmente passei um pouco do limite do álcool. Lembro muito pouco dessa festa, não lembro desses momentos, de verdade, de quase nada. Foi uma queixa minha muito grande no outro dia. Na outra festa dela, também teve a mesma bebida e eu disse: 'Não, não vou beber'", declarou.

"Quero estar ciente dos meus atos, ainda bem que não aconteceu nada. Porque nunca passamos do limite da amizade. Em relação a mim, sempre foi um sentimento muito de amizade e admiração por ele. E espero que seja só isso", completou. Pitel também foi questionada do relacionamento aberto que vive com o companheiro, Wesley, há 10 anos.

"Isso [relação aberta] era sobre mim, não era sobre ele [Lucas]. Os limites com ele, eu sempre entendi [...] Já encontrei Wesley e estamos bem. Ele é um cara incrível [...] A intenção é casar [com Wesley], reorganizar nossas prioridades. É um outro momento da nossa vida, vamos ver o que vai ser feito", pontuou.

Já quando foi questionada sobre a separação anunciada por Camila Moura, a ex-sister reforçou a amizade com Buda e avaliou que a questão precisa ser resolvida entre os dois. "Admiro muito demais ele, independente de qualquer coisa [...] Meus sentimentos sempre foram de muita amizade e admiração. Só não cabe a mim essa situação entre eles dois", destacou.

